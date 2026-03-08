ガクブル！犬が寒さに耐えているときのサイン

体を震わせている

寒さを感じたときに体はブルブルと震えるのは、人間も犬も同じ。この震えは『シバリング』と呼ばれ、体温が低下しているときに筋肉を小刻みに動かして熱を生み出そうとする生理現象です。

気温が低い中、恐怖を感じているわけでもないのに体を震わせている場合、寒さを我慢していると考えて良いでしょう。

ギュッと丸くなっている

犬は状況や気分に合わせてさまざまな寝相で眠りますが、ドーナツのように丸くなっているとき、特にギュッと小さく丸くなっている場合は、寒さを感じている可能性があります。これは外気に触れる体の表面積を小さくするとともに、鼻先や肉球といった冷えやすい部分をしまい込むことで温める意味もあると考えられます。

動きたがらない

散歩に連れ出そうとしているのに玄関から動かない、外で遊んでいたのにピタッと止まって動かなくなってしまったなど、むやみに動きたがらなくなるのも寒さを感じているサインと考えられます。

人間もあまりに寒いとその場に立ちすくんで震えるしかできなくなってしまいますよね。犬も同じなのです。

寄り添ってくる

飼い主さんが座っている隣にピタリと寄り添ってくる、膝の上に乗ってくるなどの行動には、飼い主さんの体温を求める気持ちがあるのかもしれません。寒さを和らげるために飼い主さんと体温を分かち合いたいと思っているのです。

耳や肉球が冷え切っている

被毛に覆われていない耳や肉球といった部位は、犬の体の中でも寒さを感じやすい部位になります。耳や肉球を触ったときにヒンヤリと冷え切ってしまっている場合、相当な寒さを感じている可能性があります。そのままの環境にいると、霜焼けを起こしてしまう恐れもあるので要注意です。

犬が寒がっているときに必要な配慮

愛犬が寒がっていると感じたら適切な対処をしないと体調悪化を引き起こしてしまうリスクがあります。特に暖かい地域原産の犬種や被毛が薄い犬種、子犬やシニア犬や闘病中の犬の場合は寒さが命取りとなることもあるので特別な配慮が必要です。

暖房器具を使う

一般的に犬は暑さに比べると寒さへの耐性は強いので、毛布や布団があれば自分でくるまって体温調節できる場合もあります。ですがそれでも寒さを我慢している様子があれば、エアコンやストーブといった暖房器具を適切に使用しましょう。ペット用のヒーターマットや湯たんぽなども効果的です。

無理に外出させない

外気温が極端に下がっている寒い日には、無理に外出させないのも選択肢の1つです。また雪が楽しくていつまでも遊んでしまうという子も多いですが、長時間遊んでいると霜焼けを起こしてしまうこともあるので、飼い主さんがしっかり時間管理をしてあげることも必要ですよ。

洋服を着せる

寒さへの耐性が低い子の場合は、洋服を着せてあげましょう。今では犬用の防寒服もさまざまなものが販売されているので、愛犬に合ったものを選ぶと冬でも快適に過ごせます。靴を履くのに抵抗のない子であれば、雪道や凍った道路のお散歩では靴を履かせてトラブルを防止しましょう。

まとめ

夏の暑さに比べると、冬の寒さへの対策は油断してしまいがちかもしれません。ですが寒さによるリスクも多くあるということを改めて認識し、愛犬と快適に冬を越せるよう、愛犬の様子には気を配っていたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)