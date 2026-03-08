任期満了に伴う石川県知事選は8日午後8時に投票が締め切られました。

北陸放送などが行った出口調査の結果、前回4年前の選挙でも激しく争った新人で前の金沢市長・山野之義氏(63)と、現職の馳浩氏(64)が横一線となっています。

金沢は山野氏が半数以上 能登は馳氏6割

衆議院の選挙区別では、石川1区の金沢市で山野氏が半数以上を固め、前金沢市長という知名度の高さで優位に選挙戦を進めたことがうかがえます。

南加賀の2区は、馳氏と山野氏がそれぞれがおよそ5割を固め、横一線となっています。

金沢市より北の能登地方を中心とする石川3区では、馳氏がおよそ6割を固め、山野氏は4割に留まっています。能登半島地震の復旧復興を進めてきた馳氏が被災者から一定の評価を受けているとの見方もできます。

自民党支持層 馳氏6割も山野氏3割超

支持政党別では、自民党の支持層では県連からの推薦を獲得し全面的にバックアップを受けて戦った馳氏が6割以上を固めています。一方で山野氏も3割以上の支持を獲得していて、馳氏の足元の支持が一定数、山野氏にも流れたことがわかります。

中道改革連合の支持層では山野氏が7割弱を固めています。今回立憲民主党と公明党は自主投票としましたが、自民色の強い馳氏ではなく山野氏に票が流れたとも考えられます。

日本維新の会は党として馳氏を推薦しましたが、地元政治家と近い関係にある山野氏が6割近くの支持を固め、馳氏を上回る結果が出ています。

支持する政党のないいわゆる無党派層では、組織より個人を前面に打ち出して戦ってきた山野氏が6割近くの支持を固めました。