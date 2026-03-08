70歳から月の年金22万円予定「週4日働き、2日は海釣り、残り1日完全休養」68歳の老後計画
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、神奈川県在住68歳男性のケースを紹介します。
同居家族構成：本人、妻（63歳）、長女（38歳）、長男（32歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：神奈川県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の資産：預貯金2000万円、リスク資産150万円
これまでの年金加入期間：厚生年金576カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：15万2500円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入115万円（年額）
その理由として、「70歳以降は月額22万円程度の年金を受け取る見込み」があり納得している一方で、「現状は介護保険料を月額1万円以上支払っている」と語っており、年金額と負担のバランスに思うところがある様子です。
ひと月の支出は約28万円。現在受給している年金だけでは足りないため、夫婦の給与収入と合わせて賄っていると言います。
リタイア後は、「マンション管理」の仕事で収入を得ているそう。
今の生活では「もちろんムダなものは買わないが、ほしいものは買う」と、お金の使い方にメリハリをつけているとのことです。
一方で、現在は「健康寿命」について不安があるとコメントしており、お金に関しての大きな不安はないものの、長く元気に過ごせるかどうかが、気掛かりに感じているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
