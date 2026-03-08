◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンはオーストラリアと対戦。先発の菅野智之投手（36＝ロッキーズ）は4回を4安打無失点に抑え、50球で2番手の隅田知一郎投手（26、西武）にマウンドを託した。

2大会ぶりの日の丸を背負ったチーム最年長の頼れる右腕が今大会初登板。巨人時代の24年10月21日のCSファイナルS第6戦・DeNA戦以来、503日ぶりの東京ドームのマウンドに立った。

力強い直球を中心に、先頭から相手を左飛、二直と順調に2死を奪った。その後の連打で2死一、三塁とされたものの冷静に5番のデールを遊ゴロに打ち取り、初回を無失点に抑えた。

ギアをさらに上げた2回は2つの空振り三振を奪って3者凡退に斬ってみせた。相手のボテボテの三ゴロには岡本和真内野手（29、ブルージェイズ）が好守。巨人からメジャーに巣立った2人の躍動に東京ドームから大きな拍手が起こった。

3回には再び三ゴロを岡本が併殺に仕留める好守。菅野はグラブタッチで後輩をねぎらった。4回50球を投げ終え、4安打無失点と試合を作って2番手の隅田にマウンドを託した。

▼菅野 若月がいいリードをしてくれた。しっかり2人で話し合って試合に入っていった。彼の好リードに応えることができて良かった。