◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う侍ジャパンはオーストラリアと対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）が試合前の円陣で声出し役を務めた。

「天覧試合」となった一戦。いつもと違った緊張感が流れる中で、ベンチ前にできた円陣の輪の中に岡本が登場すると、ナインたちは自然と笑顔に。岡本は「せん越ながら声出しさせていただきます。昨日もナイスゲームでした。今日は今日、菅野先輩めちゃくちゃ緊張してたんで早めに援護…皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう。さあ行こう！」とまさかの“大先輩イジり”で爆笑を誘った。

試合に入ると、菅野はコーナーを丁寧につく粘りの投球を見せ得点を許さず。3回には1死一塁からミードを三ゴロ併殺に斬り、三塁手の岡本をグラブタッチで迎え、笑顔がはじけた。

6日の初戦・台湾戦で今大会初安打を放って以来、バットでは結果を出せていない岡本。菅野、そして侍に勢いを与える一発が期待される。