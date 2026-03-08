第6回ワールド・ベースボール・クラシック

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリア代表と対戦した。4回2死満塁で打席に大谷翔平投手（ドジャース）の絶好のチャンスを迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されてチェンジになる事態が発生した。

両軍無得点で迎えた4回だった。1安打2四球などで作った2死満塁のチャンスで、打席には大谷という絶好機が巡ってきた。しかし、4球目にカウント2-2となった際、相手捕手が二塁へ素早く送球。飛び出していた二塁走者の牧が刺されてチェンジとなった。

侍ジャパンは6日のチャイニーズ・タイペイ戦で初戦を迎えた。大谷翔平投手が2回に先制の満塁弾を放つなど、3安打5打点の大暴れでチームを牽引。打線も7回13得点と活発でコールド勝ちした。

7日の韓国戦では初回に3点を先制されるも、直後に鈴木誠也外野手が2ランで反撃。3回には大谷翔平投手の2戦連発の同点弾、鈴木が2打席連発、吉田正尚外野手も特大弾を放った。5-5の7回に勝ち越しに成功し、2連勝を飾った。（Full-Count編集部）