¡Ú£Æ£±¡Û¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ëà15¼þÃÙ¤ìá¤Ï61Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¡Ö¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤ÎÎý½¬¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³È¯¤ÇÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÛÎã¤Î£±£µ¼þÃÙ¤ì¤Ç¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤È¤¤¤¦ÌÜ¤òÊ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬¡¢²ñ¸«¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥àÊø²õ¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º®ÌÂ¤ÎÃæ¤Ç·Þ¤¨¤¿³«ËëÀï¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¤ï¤º¤«£±£´¼þ¤ÇÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤Æ°ìÅÙ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢½¤Íý¤ò·Ð¤Æ¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ÛÎã¤ÎºÆ½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½ª»ÏºÇ¸åÊý¤Ç¡¢£±£µ¼þÃÙ¤ì¤ÎºÇ²¼°Ì¡£´°Áö°·¤¤¤Ë¤¹¤é¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬µÏ¿¤·¤¿à£±£µ¼þÃÙ¤ìá¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Æ£±¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Û¡¼¥ê¥Í¥¹¡×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ïº£Æü¡¢£¶£°Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É£±£µ¼þÃÙ¤ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥½¥é¥Ê¤¬£±£¹£¶£µÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«£Ç£Ð¤ÇµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ®Êó¡£¤Ê¤ó¤È£¶£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Õ¥¡¥ó¥º¡×¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤À¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤À¤±¤ÎÎý½¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÇÏª¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò»î¤·¤Æ¡¢º£½µËöÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò²ò·è¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¡¼¥¹¤Ë½Ð¤Æ¿ô¼þÁö¹Ô¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢¼¡Àï¤ÎÃæ¹ñ£Ç£Ð¡Ê£±£µÆü·è¾¡¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤È¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£