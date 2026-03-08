女優の郄橋ひかるが８日、都内で「２０２６・４―２０２７・３カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。

撮影中の思い出を聞かれると「天気が良かった。晴れ女っていうとおこがましいけど、あんまり雨降らさない女」と笑顔。「太陽を浴びていると気持ちいいので、そのおかげで自分も開放的な気持ちで撮影できた」と充実感を漂わせた。

カレンダーを渡したい人には「（テレビ東京系『ポケモンとどこいく！？』で共演する）あばれる（君）さん、松丸（亮吾）さん」。「明るい姿しか見せていないので、こういうアンニュイなひかるもいるんだよってちょっと見せられたら」と笑った。

最近は女優としてドラマ、映画に出演することが多いが「バラエティー、大好きですよ。もちろんやりたいし、ロケに行きたい」と興奮。「スタジオももちろん楽しいけど、ロケってその空気感でしか出せないものがあるしその場所でしか経験できない一体感とかもあると思う。ちょっとたくさん歩いたりとかアクティブなことができたら」と心待ちにしていた。