【「働いてないし、ヒマでしょ？」】母の反応がヘン！私の味方じゃないの？＜第11話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第11話 お母さんはいつも味方【娘の気持ち】
【編集部コメント】
実家の近くに引っ越してサポートをしてもらうことを、サトミさんから断られてしまったミユさん……。どんなときも味方でいてくれただけに、その反応にとてもショックを受けています。でもミユさん。ショックなのはわかりますが、サトミさんは決して味方をしないと言っているわけではありません。妊娠も喜んでいますし、「産前産後はもちろん、ピンチのときは助ける」とも言ってくれています。思い描いていた反応でなかったからといって、そのような怒り方をするのはちょっと自分勝手かもしれません……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第11話 お母さんはいつも味方【娘の気持ち】
【編集部コメント】
実家の近くに引っ越してサポートをしてもらうことを、サトミさんから断られてしまったミユさん……。どんなときも味方でいてくれただけに、その反応にとてもショックを受けています。でもミユさん。ショックなのはわかりますが、サトミさんは決して味方をしないと言っているわけではありません。妊娠も喜んでいますし、「産前産後はもちろん、ピンチのときは助ける」とも言ってくれています。思い描いていた反応でなかったからといって、そのような怒り方をするのはちょっと自分勝手かもしれません……！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび