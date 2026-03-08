◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月8日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

左手首手術からの復帰戦だった小祝さくら（27＝ニトリ）は通算6アンダーの12位で終えた。存在感を示し「最初は予選通過を目指し、そこから結構いいところまでいけた。感覚は悪くなかったし、自信にもつながった。頑張った方かな」とうなずいた。

5位から出た最終ラウンドは3バーディー、4ボギーの73で回り順位を落とした。16番では4メートルから3パットを喫し「パットが決まらず耐えるゴルフになってしまった」と反省もある。

それでも昨年7月以来約7カ月ぶりの実戦で初日72位と出遅れながら2日目に8年ぶりのホールインワンを達成。3日目は強風の中で最少に並ぶ好スコア69で回った。4日間完走し「（左手首は）思ったより痛みもなくプレーに集中できた。トレーニングは例年よりも頑張ったので体力面は意外と大丈夫だった」と手応えをにじませた。

次週は台湾ホンハイ・レディース（12日開幕、台湾）に参戦するが「食事が心配。パスポートも忘れてきたけど、無事に届いて間に合った」と不安げに話していた。