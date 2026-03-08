¡Ú¥Î¥¢¡ÛAMAKUSAà¿ôÅªÉÔÍøáÊ¤¤·GHC¥¸¥å¥Ë¥¢£Ö£²¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï·ý²¦¤Ë°ìµ³Æ¤¤ÁÍ×µá
¡¡¥Î¥¢£¸Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤¬¥Þ¡¼¥¯¡¦¥È¥¥¥ê¥å¡¼¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢£Ö£²¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤é¤·¤¤¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Êµ»¤Î¹¶ËÉ¤Ï¥È¥¥¥ê¥å¡¼¤Î¥»¥³¥ó¥É¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ì¥¤¥·¡¼¤¬²ðÆþ¤·¡¢Âç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¡££Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ï°ì»þà¿ôÅªÍÍøá¤ò¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë°ú¤Ìá¤·¤¿²¦¼Ô¤Ï¡¢¥·¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¥È¥¥¥ê¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¡ÊÊÑ·¿¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¡£¥¹¥ï¥ó¥À¥¤¥Ö¼°¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤ÇÈ¿·â¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï³«¹ñ¡Ê¥¥ê¥â¥ß¼°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¡Ë¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ï¡Ö¥È¥¥¥ê¥å¡¼ÅÂ¡¢¤³¤ì¤Ç¤½¤Ê¤¿¤È¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ì¡£¤Þ¤¿²¿ÅÙ¤Ç¤â¤³¤ÎÊý½®¤Ç¥½¥Ê¥¿¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆÀï¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¤ËÇÔ¤ì¤¿·ý²¦¤ÎÁ°¤Ë¤â»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Ê¤¿¤ÈÆ±¤¸¥Î¥¢¤ò»×¤¦¶¯¤¿®Ç°¤¤¤Ä¤â¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ë¡£²æ¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¡¢¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤Ì¤«¡×¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÍ×µá¡£ÂÐÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£