「オールスター後夜祭」が一旦お休みへ TBS名物プロデューサーが言及「また半年後に」
【モデルプレス＝2026/03/08】テレビプロデューサーの藤井健太郎氏が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系「オールスター後夜祭」の放送を「一旦お休み」と明かした。
【写真】「感謝祭」“番組史上初”の結果残した人気俳優
「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜／TBS系）や「クイズ☆正解は一年後」（TBS系）などを手掛ける藤井氏。この日は「なお、春の『オールスター後夜祭』は一旦お休みです。また半年後に」と「オールスター後夜祭」の放送について報告した。
「オールスター後夜祭」は、同局系「オールスター感謝祭」の放送後に、感謝祭として生放送で行われるクイズ番組。毎回大人数の芸能人が出演し、春と秋の年2回放送されてきた。
この投稿には「びっくり」「どうしてですか？」「半年後に期待」「延期ってこと？」「寂しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
1980年生まれ。東京都出身。2003年にTBSに入社すると、「水曜日のダウンタウン」や「クイズ☆正解は一年後」などヒット作を連発。そのほか、「オールスター後夜祭」や「KILLAHKUTS」（Prime Video／2024年）なども手掛けている。
【Not Sponsored 記事】
◆「オールスター後夜祭」は「一旦お休み」藤井健太郎氏が報告
◆藤井健太郎氏の投稿に反響
◆藤井健太郎（ふじい・けんたろう）氏 プロフィール
