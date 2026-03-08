浜野はるきが、新曲「ひめweek」を3月20日に配信リリースする。

リリース発表にあわせ、浜野本人が登場するジャケットビジュアルが公開。各配信プラットフォームでの事前予約（Pre-add／Pre-save）もスタートしている。

今作は、“生理”をテーマに据えた1曲。「普通に過ごさなきゃ」と無理をしてしまう日や、思うようにいかない自分を責めてしまう瞬間といったブルーな期間の葛藤に寄り添い、「貴女はそのままで強いし、可愛くいていいんだよ」と全女性の背中を押す、ポジティブなセルフチアソングに仕上がっている。

“全ての女性の味方でいる”という活動目標を掲げ、現代を生きる女性の本音を代弁し続けてきた浜野。その信念を象徴する1曲として、本日3月8日の『国際女性デー』という記念すべき日に今作のリリースが発表された。

なお、4月からは全国10都市を巡るツアー『COVER GIRLs』を開催。現在チケットが発売中だ。

・浜野はるき コメント

「ひめweek」は生理をテーマに、毎月戦っているすべての女の子に向けた応援歌です。毎月やってくる理由のない情緒不安定や、突然の腹痛、どうしようもない眠気。「普通でいなきゃ」と頑張るたびに、少しだけ自分を責めてしまう瞬間があると思います。

生理は隠すものでも、恥ずかしいものでもありません。自分を甘やかすためではなく、自分をちゃんと大切にするために。そんな女の子の本音を、可愛くポップに描き、歌に込めました。

この曲が、貴女の毎日に寄り添うお守りになりますように。ぜひ、リリースを楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）