harhaが、自身初の東阪ツアー『ON YOUR MARKS!』を10月に開催。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

本情報は、本日3月8日に行われたワンマンライブ『キボウカクメイ』の終演後に発表されたもの。発表されたツアーは、10月4日に東京 Spotify O-EAST、30日に大阪 yogibo META VALLEYにて開催。大阪でのワンマンライブは自身初となり、LEDビジョンも搭載されている両会場では会場に合わせて演出も変えていくという。

また、新たなアーティスト写真は本ツアーのフライヤーも担っており、活動開始時点ではアイコンのみだったharhaが、今作では“動”をテーマにしたポップなテイストに仕上がっている。

さらに、ワンマンライブで披露された新曲「Forever Never Forever」が、明日3月9日に配信リリース。本楽曲は多幸感溢れるアッパーソングとなっており、コンポーザーのハルハも「これからのharhaを支えてくれる大切な一曲になる」と語っている。なお同曲のMVは3月下旬頃に公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）