気象庁の週間天気予報（3⽉9⽇～3⽉15⽇まで）によりますと、北⽇本と東⽇本⽇本海側は、雲が広がりやすく、15⽇は雪または⾬の降る所があるということです。11⽇は晴れる所が多い見込みです。

【画像をみる】3月また雪降る？ 8日（日）～11日（水）の雪雨シミュレーション

東⽇本太平洋側は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、12⽇と13⽇は⾬または雪の降る所があるということです。

⻄⽇本は、晴れまたは曇りの⽇が多いものの、12⽇は⾬の降る所がある見込みです。

このうち、関東甲信地方では、あす（９日）は、低気圧が伊豆諸島付近で発生して東北東へ進み、低気圧からのびる気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、夕方から雨や雪が降り、雷を伴う所があるということです。

▶3月8日（日）～11日（水）1時間ごとの雪雨シミュレーション画像

8日（日）

9日（月）午前

9日（月）午後

10日（火）

10日（火）午後

11日（水）

11日（水）午後

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。