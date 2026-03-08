とにかく負けない彼女、なのである。

「18歳の誕生日を迎えたときに『今からできることって何だろう』と考えた結果、興味本位でパチンコを打ちに行ったんです。そうしたら見事にハマってしまい、今ではパチンコ店さんからお仕事をいただけるようになりました。約6年間パチンコ・パチスロを打ち続けていますけど、年間収支で一度も負けたことがないのが自慢です！」

インフルエンサーのぽたみうは、抜群のスタイルや歯に衣着せぬ発言、そしてパチンコの強さで人気急上昇中。

「あるパチスロ機でレア役の『中段チェリー』を引く確率は1万6384分の1ですが、それを一日に2回、3回と引くことがあって。するとそれは何兆何千分の1みたいな。もう地球が生まれる確率、人類が誕生する確率に近いんじゃないかと。それがあの機械の中で起こっちゃうわけですよ。そこが魅力ですね」

熱弁するぽたみうにちょっと意地悪な質問。もしもギャンブル嫌いの彼氏ができたらどうする？

「やめてほしいって言われたらすぐにやめます！ こう見えても好きな人には従順なので……。もし急にパチンコのことをSNSで発信しなくなったら、彼氏ができたと思ってください（笑）」

ぽたみう

8月1日生まれ 千葉県出身 T159

写真・LUCKMAN

スタイリスト・めろん

ヘアメイク・KEIKO（renewal）