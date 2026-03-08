◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーオーストラリア（2026年3月8日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場し、好守備で先発した先輩の菅野智之投手（36＝ロッキーズ）を盛り立てた。

2回1死、三遊間への詰まったボテボテの当たりを前進して捕球。素早い送球で走者を許さなかった。3回1死一塁の場面でも三併殺打を完成させ、菅野とグラブでタッチを交わした。

ネット上では巨人でともにプレーした2人の絡みに注目が集まり、「ハイタッチ胸アツ」「菅野が投げて岡本が守るのいいな」「岡本と菅野のタッチ最高すぎる」「岡本と菅野のハイタッチ泣きそうなるな」「東京ドームで菅野岡本の並び」「すごいエモイ」などの声が寄せられた。

岡本は試合前の声出し役に指名され、「菅野先輩めちゃくちゃ緊張してたんで早めに援護、皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」などと気合を入れていた。