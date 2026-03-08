《新作》可愛くて機能的ーーッ！！【3COINS】スタッキングできる♡「小物ケース」

ごちゃつきがちな小物類の整理整頓は【3COINS（スリーコインズ）】に頼ってみて。スタッキングできてスペースの節約にも役立つ、便利な新作「小物ケース」が登場しています。デスク周りを可愛く彩ってくれそうなビジュアルもポイント。今回はそんな今すぐ取り入れたくなるような魅力を秘めた小物ケースをご紹介します。

中身が把握しやすい！「スタッキングベース小物入れ3P」

引き出しが3つ付いた、色味が映えるシンプルで可愛い小物入れ。引き出し部分は透明で、中身が把握しやすい仕様。置いた時に圧迫感が抑えられるのもポイントです。天面はフラットなつくりになっており、公式サイトによれば「同じケースを重ねて使用できます」とのこと。スペースの節約もでき、デスク周りも広々と使えそうです。価格は\770（税込）。

まとめて収納したい時に「スタッキングベース小物入れ1P」

少し長さのある小物類や、1箇所にまとめて収納したい時に役立つこちら。大きめの引き出しが1つだけの、丸みを帯びたフォルムがキュートな小物入れです。引き出しをしっかり閉めれば内側にホコリが入りにくく、清潔感も保てそうです。カラーは3色展開で、色違いを組み合わせても可愛いかも。価格は\660（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino