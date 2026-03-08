宮崎が唯一の5連勝

明治安田J2・J3百年構想リーグ第5節が終了し、3月8日時点の最新順位表が公開された。

SNSでは「宮崎エグいな」「勝ち点15が眩しい」など驚きの声が上がっている。

WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がギラヴァンツ北九州に3-2で勝利し、開幕から無傷の5連勝で勝ち点15の首位となった。2位の大分トリニータは鹿児島ユナイテッドFCと0-0で引き分け（PK5-4）、勝ち点11となった。

WEST-Aでは、徳島ヴォルティスがツエーゲン金沢金沢に4-0で大勝し、勝ち点12で1位となっている。高知ユナイテッドSCはアルビレックス新潟と2-2（PK4-3）で引き分け、徳島と同じく勝ち点12の2位につけた。カターレ富山は愛媛FCに2-2（PK4-3）のドローで勝ち点10の3位、新潟も勝ち点10の4位で上位を形成している。

EAST-Bでは、ヴァンフォーレ甲府がFC岐阜に1-0で勝利して勝ち点14で1位となった。RB大宮アルディージャはいわきFCと1-1（PK4-5）で引き分け、勝ち点13で2位。下位では、北海道コンサドーレ札幌が松本山雅FCに0-3で敗れ、勝ち点2で最下位となった。

EAST-Aは湘南ベルマーレと1-1（PK4-2）で引き分けたベガルタ仙台が勝ち点13で首位、ブラウブリッツ秋田に0-1で敗れたモンテディオ山形が勝ち点8の5位となるなど、混戦の様相を呈している。栃木シティFCがザスパ群馬と1-1（PK5-3）で引き分けた、勝ち点1で最下位のとなった。

SNSでは「宮崎エグいな」「26/27シーズンのJ2リーグが荒れる予感…」「なにこのリーグ怖い」「しっかり勝点積み重ねよう」「勝ち点15が眩しい」「どのチームが抜け出すか全く予想がつかない」などコメントが寄せられ、各地区で激化する順位争いに注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）