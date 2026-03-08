女優の郄橋ひかるが８日、都内で「２０２６・４―２０２７・３カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。

テーマは「ふとした瞬間」。写真集などと比べ、使用可能な写真は１０数枚と限られるが「一緒にいた時の一瞬に見えたら良いなと意識した。作り込んでいるけど作り込んでいないように見せるみたいな意識した」と工夫。写真には自信をもっており「写真を楽しむ使い方としてもぜひ活用してもらえたら」と呼びかけた。

今年９月で２５歳。運動をするなかで睡眠の重要性に気づいたそうで「ベストは７時間だけど、日常仕事していると難しいと思う。私自身も最低５（時間）はとりたい気持ち」と告白。ベッドではなくソファで寝落ちてしまうことが多いそうだが「昨日、今日も７時間寝た」と元気いっぱいだった。

今後やりたいことには「習字」。「ふとしたときに封筒に文字を書いたり、サインをしたりする。汚いとまではいいたくないけど、嫌だなと思うので、かっこいい字を書けるようになりたい」と意気込んだ。

一方で、仕事では「そろろすごい憧れていた役にチャレンジできそう。それに向けて頑張っています」と順調ぶりをアピール。６月公開の映画「山口くんはワルくない」では女子高生役を演じるが「どうやったら高校生に見えるかビジュアルから考えて、ヘアスタイルをガッツリ変えた。自分をいかに変えるかという意識改革からチャレンジしている」と役作りの方法を語っていた。