５日、四川省南充市蓬安県の石牛村で、舟からの花見を楽しむ観光客。（ドローンから、南充＝新華社配信／劉永紅）

【新華社北京3月8日】中国各地で春の花が咲き誇り、人々の目を楽しませている。

５日、広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区でキバナノウゼンの花見を楽しむ観光客。（ドローンから、南寧＝新華社配信／喩湘泉）

４日、広西チワン族自治区南寧市の青秀山風景区で桃の花を楽しむ観光客。（ドローンから、南寧＝新華社配信／劉峥）

４日、重慶市黔江区阿蓬江鎮の大坪村に広がる菜の花畑。（ドローンから、重慶＝新華社配信／楊敏）

５日、広西チワン族自治区来賓市忻城県に広がる菜の花畑。（ドローンから、来賓＝新華社配信／樊紹光）

４日、重慶市黔江区阿蓬江鎮の大坪村に広がる菜の花畑。（ドローンから、重慶＝新華社配信／楊敏）

４日、重慶市北碚区統景鎮でスモモの花を楽しむ観光客。（ドローンから、重慶＝新華社配信／秦廷富）