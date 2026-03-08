◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

オーストラリアの先発投手の名前にＳＮＳが騒然とした。

侍ジャパンは３連勝に向けて、同じく開幕２連勝のオーストラリアと対戦。先発した菅野は初回に走者を許しながらも無失点で抑えると、オーストラリアの先発投手コナー・マクドナルドがマウンドに上がった。

世界中で展開しており、日本でも馴染のある大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドと同じ名前でＳＮＳは「ピッチャーマクドナルド…？！」「先発マクドナルドの字面でニヤニヤ止まらん」「オーストラリアの先発、マクドナルド食べたくなった」「てり球バーガーを投げろ」「先発投手マクドナルドか！！！マック食べたくなってきたやんｗ」「お腹空いてきた」「美味い…いや上手い」と興奮していた。

オーストラリア代表の広報Ｘ（旧ツイッター）によると、マクドナルドの父ケンさんも同国代表でプレーした経験がある。次弟のカラムはラグビー・リーグワンＢＬ東京（旧東芝）に所属する選手。２０４センチ、１２３キロで愛称は「ビッグ・マック」だという。もう１人の弟・リアムもＵ―１８同国代表選出歴のある野球選手。両親と弟２人が見守る前での好投が続く。