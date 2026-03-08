８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）

【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国経済について次のように述べた。

中国経済は過去5年の年平均成長率が5.4％となった。世界経済の成長に対する寄与率は30％前後を維持し、7カ国グループ（G7）の合計を上回った。今後を見据えると、世界最大の潜在的消費市場かつ最大の新興国である中国は、経済の長期的好転を下支えする条件がより整い、持続的成長という基本的傾向がより強固であり、世界の成長の最も安定した動力源であり続ける。

大国の大きさは天下に利をもたらすことにある。中国はハイレベルの対外開放を拡大し、「世界の工場」の責任を担うだけでなく「世界の市場」の役割も果たしていく。中国は貿易と投資の自由化と円滑化を断固支持し、グローバル産業・サプライチェーンの安定性と円滑性を断固守り、世界貿易機関（WTO）を核心とする多角的貿易体制を断固守り、公平・開放の国際経済貿易秩序を断固守り、世界経済が力強く、持続可能な成長を実現できるよう、新たに貢献していく。