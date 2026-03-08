「金亀杯争覇戦・Ｇ３」（８日、松山）

松本貴治（３２）＝愛媛・１１１期・Ｓ１＝が、石原颯（香川）マークから抜け出して１着。２０２４年１２月の松山以来となるＧ３通算５回目、地元記念３回目の優勝を果たした。２着に橋本強（愛媛）、３着には佐々木豪（愛媛）が入って、地元勢で上位を独占した。また、９Ｒのルーキーチャンピオンレースも、地元の長野魅切（２３）＝愛媛・１２７期・Ａ２＝が制した。

３回目の地元記念制覇。最高の瞬間を迎えた松本は、「激しいレースになると思っていた。冷静に走れた」と喜びをかみしめた。

四国６人は別線で戦った。松本は石原マークを選択。打鐘前から仕掛けた犬伏湧也（徳島）−佐々木が主導権を奪うと、最終ホームで松本は４番手に収まった。そして４角から内を踏み、「いいコースを行けました」と直線は外に持ち出してＶゴールを駆け抜けた。

１次予選は自力勝負で突破。２次予選、準決は番手戦できっちりと勝ち上がった。そして、決勝も勢いのある石原に乗りチャンスを逃さず決めた。

着実に実力をつけて、タイトルが射程圏に入るところまでレベルアップしてきた。８月１１〜１６日には、この松山でＧ１・オールスターが開催される。ファンを前に「優勝を目指して頑張ります」と奮闘を誓った。