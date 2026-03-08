苦境が続く人気日本人女子レスラーにSNS投稿に励ましの声が殺到。決意の自撮りショットには1.5万件の“いいね”が寄せられている。

【画像】日本人美女、最新ポートレートで“決意の表情”

WWE女子スーパースターのカイリ・セインが日本時間5日、自身のインスタグラムを更新。同日放送のWWE「RAW」にて着用した最新ギアで撮影された自撮りショットを公開した。

この日の放送でも、タッグパートナーであるアスカの“やつあたり”の被害に遭ったカイリ。同1日に行われ、アスカが出場するも惜しくも敗れた「イリミネーション・チェンバー」での鬱憤をぶつけられると、呆然としたまま立ち尽くしているところをWWE女子IC王者のAJリーに励まされるシーンが話題となっていた。

そのためか、インスタグラムにアップされた何気ない自撮りも表情がどこか意味深に見え、投稿にも励ましのコメントが殺到する事態に。「まだ信じてる」「あなたは思っているより強い」「諦めないで」「より一層ゴージャスに見えるよ、カイリ」などと多くのユニバース（WWEファンの愛称）からコメントが寄せられている。

前週には敗戦のショックから前向きに立ちあがろうとする長文投稿も行なっていたカイリだが、反転攻勢のタイミングはいつやってくるのか。今後のストーリーに注目だ。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved