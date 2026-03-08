散歩している2匹の犬を撮影していたら、カメラに激突して…思いもよらない「まさかの展開」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で31万9000回再生を突破し、「初めて見る現象ｗ」「何回みてもウケる」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩中の犬2匹を撮影→カメラに激突してしまい…思いもよらない『まさかの展開』】

楽しく散歩中

TikTokアカウント「kuku.yoyo_boy」に投稿されたのは、カメラで撮影されている、散歩中の2匹のミニチュアダックスフンド「くったん」こと「くく」と、「よよたん」こと「よよ」の様子。

ポカポカ陽気のなか、ピッタリくっつきながら笑顔で散歩を楽しんでいるくったんとよよたん。2匹は散歩を撮影中の飼い主さんに向かって歩いてきて、ついにはカメラにドンッと激突。

見たことのない現象が…！

撮影を再開すると、くったんの背中によよたんが乗っかってしまうという謎の光景が。くったんは気にしていないのか普通に歩いていて、よよたんが運ばれてしまうという「悲劇」が起きていたんだとか。

ズンズンと歩みを止めないくったんに対し、上に乗っかってしまったよよたんは戸惑い全開。後ろ足が宙に浮いている状態のよよたんは、何が起きているのか全然分かっていないようです。

戸惑うワンコたち

しばらく歩いて、「なんかおもい…」と立ち止まったくったん。その瞬間に、素早くくったんから降りて飼い主さんに駆け寄るよよたん。「合体」中はずっと困った顔をしていたよよたんでしたが、ホッとしたのか満面の笑みに。

よよたんを運んでいたことに気付き、若干気まずそうな表情のくったん。撮影中のまさかすぎるアクシデントで、見ている人を笑わせてしまう2匹なのでした。

投稿には「初めて見る現象ｗ」「何回みてもウケる」「長すぎて絡まってるｗ」「声出して笑った」「あまりにもコントのような展開」「嫌な事が浄化されました」といったコメントが寄せられています。

くったんとよよたんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「kuku.yoyo_boy」でチェックすることができます。

