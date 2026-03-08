子煩悩なわんこたちの「ある一幕」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万1000回再生を突破し、「最高のボディガード」「なんて優しい空間」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：隣の部屋で家事中『赤ちゃんの見守りカメラ』を確認した結果→2匹の大型犬が…『まさかの光景』】

見守りカメラを確認してみたら…

Instagramアカウント「bokumarley」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『おじクマ』ちゃん、『たぬきち』ちゃんの姿を紹介しています。今回投稿したのは、投稿主さんの息子さんとのある一幕です。

息子さんは赤ちゃんのため、ベビーベッドで眠っています。この日の夜、投稿主さんは、赤ちゃんをベッドに寝かせて隣の部屋へ。家事をこなしながら、見守りカメラでベッドの様子を確認していたそうです。

赤ちゃんが寝ているかチェックしてみると、ベッドの中におじクマちゃんとたぬきちちゃんの姿が…！！2匹は、両側から赤ちゃんを囲み、「寝かしつけ」を行っていたのでした。カメラに気付いている様子で、ときおり「ちゃんと寝てるよ」とアイコンタクトをくれたとか。

赤ちゃんを寝かしつける犬たち

しかし、赤ちゃんは途中で目を覚ましてしまいました。赤ちゃんが起きたことに気付いた2匹は、鼻でツンツンして寝かしつけ。すると、赤ちゃんは安心したように眠ったのだそうです。あまりに優しい空間に、見ているだけでほっこりしてしまいます…♡

寝かしつけに成功した2匹は、カメラに向かってドヤ顔をしていたとか。こんなに頼もしいベビーシッターさんがいたら、ママも安心して家事を済ませられることでしょう！

この投稿には「安心して任せられるね」「なんて優秀なシッター！」「信頼関係すごすぎる」などの温かなコメントが寄せられています。

赤ちゃんのイタズラをかばって…

また別の日、投稿主さんがトイレから部屋に戻ったときのこと。赤ちゃんが、小麦粉やてんぷら粉を床に擦り付けていたそう。その隣では、頭に粉を付けたたぬきちちゃんが「事情があるんです…」と言いたげに寄り添っていたといいます。

少し切ない表情のたぬきちちゃんからは、赤ちゃんに味方してあげたい気持ちが伝わります。3兄弟の固い絆が垣間見えるワンシーンに、思わずホッコリしてしまいますね。

おじクマちゃん＆たぬきちちゃんの微笑ましい日常はInstagramアカウント「bokumarley」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bokumarley」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。