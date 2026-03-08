現役時代チェルシーで10番を背負った元イングランド代表MFジョー・コール氏はFAカップ5回戦レクサム戦の後、ブラジル代表FWジョアン・ペドロを絶賛した。



チェルシーはこの試合最終的に4-2で勝利し5回戦を突破したが、延長戦に突入するなど2部のレクサムに苦戦を強いられた。そんなこの試合でペドロは85分より出場し、120+5分に試合を決めるチームの4点目をマークした。





結果的にVARでノーゴール判定になったが、チェルシーは3-2で迎えた113分レクサムにCKからネットを揺らされており、試合終盤には嫌なムードも漂っていたが、そんな時にペドロは決定的な仕事をやってのけた。試合後、ジョー・コール氏は『TNT Sports』にて「彼は本当に怪物だ」とペドロを称賛し、次のように続けた。「彼はあの時（レクサム戦でのゴールシーン）何をするかをすでに決めていたんだと思う。相手を翻弄して、センターバックを左に引きずり出し、引き戻して、実際にボールを地面に叩きつけた。今の彼のシュートは全部決まるんだ。彼は9番の役割を果たしているが、アーリング・ハーランドのようなタイプではない。彼は質が高いからこそ、自ら下がったりバイタルエリアに斜めに入ったりもできるんだ」昨夏チェルシーに加入したペドロは今シーズンここまで公式戦39試合で18ゴールをマークしており、さらに出場した直近12試合では11ゴールと明らかに調子を上げている。すでにチェルシーにとって欠かせない存在になったが、ペドロは今シーズン何ゴールを挙げるのか、注目だ。