¡¡£²·î£±£·Æü¤Ë£µ£¶ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¡Ö¿¿Ìð¡¡¸¥²Ö¼°¡Á£Å£ô£å£ò£î£á£ì¡¡£Í£å£Ì£ï£Ä£ù¡Á¡×¤¬£¸Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤Î¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¤¬»²Îó¤·¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°ìÈÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î²òÊüÁ°¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¡¢£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸¥²Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£´¿Í¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¿¿Ìð¤Î¸¥²Ö¼°¤ËÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¿¿Ìð¤È¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¡¢µÞ¤¤çËÜÆü¸¥²Ö¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿¿Ìð¤Î»×¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÍ¤êÆñ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍ¤êÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸¥²Ö¼°¤Ë¤ÏÅöÆü·ô¤ò´Þ¤à¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó£³Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÂç¤¤Ê°ä±Æ¡Ê£²£°£²£´Ç¯»£±Æ¡Ë¤¬¾þ¤é¤ì¡¢º¸¤ËºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡¢±¦¤Ë£±£¹£¹£¶Ç¯¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿¿Åß¤ÎÌî³°¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿£³£¶£°ÅÙ²óÅ¾¥É¥é¥à¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¾ÓÁü¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²££³£±¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅÏ¤ëÂç¤¤Êº×ÃÅ¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿£³Âæ¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¸¥²ÖÂæ¤Î¤¢¤ë£±³¬¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤Ï£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥à¥½¥í¤¬¡¢¤½¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¸¥²Ö¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¿¿Ìð¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬ÇÛ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÊü¤Ä·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¼¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¥²Ö¼°¤Ï¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¾ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£