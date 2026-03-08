神田沙也加さん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/03/08】2021年12月18日に急逝した女優で歌手の神田沙也加さんのSNSが2026年3月8日に一斉更新された。神田さんの歌声に反響が集まっている。

【写真】「涙止まらない」と話題の神田沙也加さん歌唱曲

◆神田沙也加さんのボカロ曲を公開


神田さんの名前の語呂ちなんだ3月8日の「さやの日」。同日、神田さんのInstagram、Xはそれぞれ「『さやの日』YouTube公式channelに動画をアップいたしました」とYouTubeの更新を報告した。YouTubeでは神田さんのボーカロイドカバーアルバム「MUSICALOID #38 Act.2」に収録されている「Alice in 冷凍庫」を公開。美しく、儚げな歌声を披露している。

◆神田沙也加さんのSNS更新に反響


この投稿にファンからは「また声が聴けて嬉しい」「ずっとずっと大好きだよ」「沙也加ちゃんが側にいるみたい」「涙止まらない」「唯一無二の歌声」といった声が相次いで寄せられている。（modelpress編集部）



