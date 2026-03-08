モデル・グラビアアイドルの桃月なしこさんが、月刊少年チャンピオン4月特大号の表紙&巻頭グラビアを飾りました。



【写真】トップス脱ぎ捨てわき全開 桃月なしこさんの無防備ショット

1月から放送のドラマ「令和に官能小説作ってます」で初の地上波連続ドラマ主演を務めるなど、女優としても飛躍を続ける桃月さんは、同誌へ通算6度目の登場です。公開された表紙では、白いバンドゥビキニを身にまとい、柔らかな表情でこちらを見つめるカットだ。巻頭グラビアでは普段の姿に「ワンポイント」を加えた遊び心あふれるグラビアに仕上がっています。



同号には、両面クリアファイルとB4ポスターが豪華W付録としてつくほか、QUOカードの応募者全員サービスや直筆サイン入りチェキのプレゼント企画もあります。



桃月さんは自身のXで「今回のテーマは「ワンポイント足す」ということで、小物使いまで可愛いのでぜひチェックしてみてください」と表紙登場を報告。オフショットの画像も公開。血管が透き通ったバストに「血管が圧巻！」といった反応が寄せられています。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 30歳 1995年11月８日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。現在、地上波連続ドラマ初主演となる『令和に官能小説作ってます』(テレビ大阪、毎週水曜24時〜ほか)が放送中。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」も好評だ。最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、公式Instagram（@nashiko_cos）