ずっと専業主婦でしたが、年金受給者の夫に先立たれたら私はどのぐらいの年金をもらえる？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、専業主婦の「年金受給者の夫に先立たれた場合にもらえる年金」についてです。
遺族基礎年金は、亡くなった時点、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子（※）がいた場合に受け取れる年金になります。
相談者にはお子さんはいないとのことですので、相談者がもらえる年金は、遺族厚生年金になります。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなり、その時点でその人に生計を維持されていた人がもらえる年金です。
支給される遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。相談者の場合は、遺族厚生年金おおよそ12万7500円（夫の老齢厚生年金額おおよそ17万円×4分の3）が支給されます。
相談者が65歳以上であれば、自分の老齢基礎年金と上記で計算した遺族厚生年金がもらえます。もし相談者が65歳未満であれば、お子さんはいないと書かれていますので、遺族厚生年金額に、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算（年額62万3800円／令和7年度）が上乗せされます。
なお中高齢寡婦加算がもらえる妻とは、夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満の妻で、生計を同じくしている子ども（18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子）がいない妻です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
