菅野が先発…勝てば1位通過決定

■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで豪州と対戦した。日本は後攻のゲーム。試合開始直後にファンは違和感を覚えたようだ。

侍ジャパンは試合を待たずに準々決勝進出が決まった。12時開始の韓国-チャイニーズ・タイペイ戦で韓国が敗れたことで、直接対決の結果、2位以上が確定。日本は1位、2位のC組順位に関係なく、米国時間14日午後9時（日本時間15日午前10時）にマイアミのローンデポパークで準々決勝を戦う。この試合は1位、2位通過を決めるマッチだ。

19時8分開始の一戦。先発マウンドは菅野智之投手が上がった。一方の豪州の攻撃にファンは注目した。チャイニーズ・タイペイ戦、韓国戦では大応援団による鳴り物や応援歌が響き渡ったが、ほぼ“無音”に近い状態。菅野の投球時の声がよく聞こえた。

海外野球で応援団があることは稀で、メジャーリーグでも同様ではある。しかし、注目度がかなり高いWBCとあってファンも驚いたようだ。「こんな静かな野球……なぜ……」「攻撃時静かなの慣れないな」「今日はいなくて静かだからめっちゃ違和感」「韓国台湾の応援団に慣れてしまったのでオーストラリアの打席の静かさに違和感を覚えてしまう」「静かすぎて心臓出そう」「打席時の静寂がまた真剣勝負って感じがしていい」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）