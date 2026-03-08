東日本大震災の発生からまもなく15年です。静岡県内では3月8日、津波を想定した避難訓練が各地で行われました。

【動画】各地で津波避難訓練「少しでも早く、少しでも高く」東日本大震災の発生からまもなく15年 ＝静岡・下田市

訓練は、東日本大震災が発生した3月11日を含む10日間を県が「津波対策推進旬間」と定め各地で行われています。

下田市では震度6弱の大地震が起き、津波が発生した想定で行われ、南海トラフ地震では30メートル以上の津波が予想される中心市街地の住民16人が、下田公園に避難しました。

〈地元住民〉

「津波が来るのは分かっていますので、高台に逃げることを第一優先にしたいと思っています」

〈下田市大坂地区 鈴本朝喜区長〉

「ちょうど3月11日が東日本大震災ということで、だいぶ意識はある。来て点呼を取るだけなんだけど、それが訓練ですよということで皆さん納得している」

3月8日は「少しでも早く、少しでも高く」をスローガンに、16の市町で津波避難訓練が行われ、下田市では2000人余りが参加しました。