2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式が8日、横浜・ぴあアリーナMMで開催され、約3万人のファンが訪れて、最後の別れに涙を流した。

会場には24年に撮影した真矢さんの大きな遺影が飾られた。その遺影を挟むように、両サイドには生前最後のステージとなった昨年の東京ドーム公演と、96年横浜スタジアムで行われた「真冬の野外」公演で披露した360度回転ドラムでのステージパフォーマンスの肖像が飾られた。そして、長さ31メートルの祭壇には色鮮やかな花が飾られ、愛用していた3台のドラムセットが設置された。

献花台のある1階アリーナのメイン会場ではLUNA SEAの楽曲や真矢のドラムソロがBGMとして鳴り響き、2階ロビーには真矢の衣装や懐かしい写真がモニタービジョンで流された。

参列者には真矢が気に入っていたライブショットをあしらったフォトカードが配られ、裏面には「お前ら、最高にかっこいいぜ」という決め言葉が刻まれている。

LUNA SEAメンバーは「本日は真矢の献花式に大変多くの方にお越しいただき、ありがとうございます。皆さんから真矢とお別れをしたいというお言葉を多数いただき、急きょ、本日献花式を執り行うことになりました。常に皆さんと共にあった真矢の想い、皆さんの想いを、この場で重ねて頂ければありがたいと思います。本日は皆さん、本当にありがたくございます」とコメントした。

後日、アーティストや音楽業界関係者向けの「お別れの会」を予定している。