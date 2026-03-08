タレントのベッキーが７日放送のテレビ東京系「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」（土曜・午後６時３０分）に出演。自身のレアな旧姓について言及する一幕があった。

同番組は道ゆく人に名前ハンコをもらい、それを資金にする旅番組。全国名字ランキングの順位×１円で食費、交通費すべてを賄う。珍しい名字ほど、獲得できる資金が増える仕組みになっている。

２日目のゲストとして埼玉・長瀞で合流したベッキー。「これ、私の名字のお金、資金にしてください」と言って取り出した金額は２０７円…。「しょぼ」と野生爆弾・くっきー！が反応すると、「こう見えて（名字が）片岡です」とキッパリ。

ずん・飯尾和樹が「あ、そうだ。嫁ぐ先が…」とジャイアンツＵ１５ジュニアユースの片岡保幸監督と結婚していたことを再認識。番組によると片岡姓は全国２０７位のため、その金額となった。

続けてベッキーは「旧姓だったらヤバいんですよ。日本に４人しかいないんで」と前振りして、旧姓を尋ねられると「レイボーン」と明かした。

クッキー！に「ハンコあんのか？」と突っ込まれるとベッキーは「あるある、ちゃんとある。いま片岡」と笑いながら話すと、「小さくまとまったな」とイジられていた。