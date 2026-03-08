22年9月、22歳で亡くなった俳優の梶田冬磨さんの妻でモデルの青木菜花（26）が8日、自身のインスタグラムを更新。春から娘とマレーシアに移住すると報告した。

青木は「突然にはなりますが 今年の春より娘と親子留学をしにマレーシアに移住をすることにしました！」とし「私にとってとても大きな決断で簡単に決められたことではないです。沢山、沢山悩んでいろんな思いがある中で今回この決断をすることができました」とつづった。

また「今は出国に向けて準備の真っ最中でバタバタとした日々を過ごしていますが これから始まる新しい生活がとても楽しみです 準備も整った上でもう少し落ち着いてからお伝えしようとも思いましたが お仕事の兼ね合いと出国前最後に大好きな皆さんと一緒にお会いできる機会を作りたい！(3/28にイベント開催します)と思い 事務所の方とも相談をしこのタイミングでの報告とさせていただきました！」と、この時期に発表した理由も説明。

最後に「娘にとって何か自信に繋がることをさせてあげたいという思いがあり 今こっちゃん自身がとても英語に興味を持ってくれていて楽しんでくれていることに背中を押され、留学を決めました！私自身もこの数年何か大きく変えたい もっと視野を広げて自分らしく自分の人生を生きたい そんな気持ちで過ごしてきました。日本を離れ海外で生活していく上で価値観や考え方がもっと広がったり こっちゃんにも私にとっても良い経験になればという風に思っています。2人でパワーアップして帰って来れるように頑張ってきます！！！！全く新しい地での生活に不安もありますが 今後とも私たち親子を応援していただけたら嬉しいです」とつづった。

ABEMAの恋愛リアリティーショー「恋する週末ホームステイ」シーズン3に出演していた2人は、番組内で結ばれ、20年11月に結婚。21年4月には長女が誕生した。2人は“なのかじ”カップルとして自身のインスタグラム、YouTubeチャンネルで家族仲むつまじい様子を投稿していた。22年9月、所属事務所が梶田さんの訃報を伝え、青木は芸能活動を一時休止した。23年7月、青木は活動再開とともに、梶さんの死因について「突然死」と公表した。