「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪３−２長崎」（８日、パナソニックスタジアム吹田）

Ｇ大阪が今季最多３ゴールで西地区首位に浮上した。前半はリードを許して折り返すも、後半にＤＦ中谷進之介が同点ゴール。同３８分にはＣＫのこぼれ球を、ＤＦ半田陸が右足で決めて逆転した。

半田を本職の右ではなく、左サイドバック（ＳＢ）で起用したドイツ人のビッシング監督は「彼はずっといいプレーを続けている。フィジカルの強さとスピードが相手にとってのチャレンジになると思って（左に）入れた。今日までの成長は素晴らしい」と話した。

１８年にＧ大阪に在籍した長崎ＦＷジェズスに前半２ゴールを許したことについて、同監督は「１点目はＦＫで、不運なところもあった。２点目は前からのプレッシング。ああいうところで（ボールを）取られてしまうと、彼らの強みが出されてしまう。強度の部分が落ちていた」と分析。後半は課題を修正し、勝利に結びつけた。

大黒柱のＦＷ宇佐美貴史が負傷離脱中でも、今季はここまで９０分以内の負けはなくＰＫ戦勝利を含む３連勝。次は中２日で迎えるＡＣＬ２の準々決勝第２戦・敵地でのラーチャブリー戦（タイ）へと臨む。

結果が出ている現状でも、指揮官は「常にたくさんの得点を狙っているので、もっとゴールを決めてもいい。チャンスを作っても決めきれないと今後、自分たちを苦しめることになる。まだ伸びしろはある」と注文も忘れなかった。