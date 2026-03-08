「やばい」「ぜったい当たりたい」元日本代表FW柿谷曜一朗氏がC大阪ホーム戦に今季初来場へ
セレッソ大阪は8日、ヨドコウ桜スタジアムで18日(水)に行われるJ1百年構想リーグWEST第7節・ファジアーノ岡山戦に、OBの元日本代表FW柿谷曜一朗氏が来場すると発表した。
柿谷氏は2006年〜2009年、2012年〜2014年、2016年〜2020年にC大阪でプレー。今季初来場となる岡山戦ではSAKURA SOCIO限定のサイン会(事前抽選)、オープニングトークへの参加、試合解説(おもてなしガイド)が予定されている。
来場を告知したクラブ公式X(@crz_official)には「嬉しいぜ」「サインやばい」「サイン会ぜっっったい当たりたい」「めっさ行きたい」などの反応が寄せられた。
3/18(水)岡山戦— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) March 8, 2026
セレッソ大阪OB #柿谷曜一朗 さん来場!
今シーズンは初来場!事前申込制のファンサービスも予定しております✨
さらに #丸橋祐介アンバサダー との試合解説も️https://t.co/WkQzfY983f@yoichiro0103 #セレッソ大阪 pic.twitter.com/K5JVlrws6B