3/18(水)岡山戦

セレッソ大阪OB #柿谷曜一朗 さん来場!



今シーズンは初来場!事前申込制のファンサービスも予定しております✨

さらに #丸橋祐介アンバサダー との試合解説も️https://t.co/WkQzfY983f@yoichiro0103 #セレッソ大阪 pic.twitter.com/K5JVlrws6B