【WBC】侍ジャパンを“宿命のライバル”韓国が応援？敗退危機から「奇跡の逆転8強」へ条件は

韓国代表が重要な台湾戦で延長タイブレークの末に敗れた。準々決勝進出のためには「場合の数」を計算しなければならない状況に追い込まれた。韓国メディア『OSEN』が「“日本を応援しましょう”可能性は非常に低いが…オーストラリア戦は5点差勝利が必須、3失点なら脱落だ」と題して注目している。

韓国は3月8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドの台湾戦で4-5と敗れた。延長10回タイブレークまで及ぶ熾烈な勝負を繰り広げたが、結局、重要な一戦を落としてしまった。

5日のチェコ戦で11-4と勝利した韓国は、7日の日本戦では6-8で敗れた。そして今回の台湾戦でも敗北し、1勝2敗となった。プールCは現在、2勝を先取した日本とオーストラリアが1位タイに立っており、3位が台湾（2勝2敗）、4位が韓国（1勝2敗）、5位がチェコ（3敗）としている。

WBC1次ラウンドでは、1つのプールに編成された5チームのうち、上位2チームが準々決勝に進出する。したがって、現状では日本とオーストラリアが準々決勝に進む状態だ。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

しかし、韓国にもまだ希望がないわけではない。9日のオーストラリア戦に勝利すれば、最大で2位まで浮上する可能性がある。

まず前提条件は、本日行われる日本とオーストラリアの試合で、必ず日本が勝利しなければならないということだ。仮にオーストラリアが日本を破った場合、オーストラリアは少なくとも3勝を確保することになり、2位以上が確定する。日本はすでに準々決勝進出が決まっている。

ただ、WBCは1次ラウンドで同率となるチームが3チーム以上出た場合、まずは同率チーム間の直接対決の成績、最小失点率（失点÷守備アウトカウント数）、最小自責点率（自責点÷守備アウトカウント数）、チーム打率、抽選の順で順位を決定する。

日本は韓国と台湾を相手に勝利を収めているため、韓国、日本、台湾が同率になれば、日本が組2位で準々決勝に進出する。

したがって、日本がオーストラリアとの試合で勝利することが、まず満たされるべき条件だ。その次は、韓国がオーストラリア相手に必ず勝利を収めなければならない。敗れた場合、韓国が準々決勝に上がれる「場合の数」は存在しない。

もし韓国がオーストラリアを破れば、韓国、オーストラリア、台湾がすべて2勝2敗となり、順位決定規定に従って順位を分けることになる。3チームとも1勝1敗で直接対決の成績が同一であるため、最小失点率で順位を決める。オーストラリアは台湾を3-0で破り、韓国は台湾に4-5で敗れた。

現在、台湾は全試合を終えた状態だ。韓国とオーストラリアとの試合において、18イニングで7失点（6自責点）を記録した。韓国は10イニングで5失点（4自責点）、オーストラリアは9イニングで無失点を記録している。

韓国がオーストラリアより低い失点率を記録するためには、5点差以上の勝利を収めなければならず、台湾より低い失点率を記録するためには、2失点を超えてはならない。

したがって、韓国が準々決勝に進むためには、オーストラリアを「2失点以下、かつ5点差以上」で下さなければならない。不可能な条件ではないが、達成しやすい条件でもない。

韓国は2009年のWBC準優勝以降、3大会連続（2013年、2017年、2023年）で1次ラウンド敗退となっている。今大会では厳しい進出条件を突破し、奇跡のような準々決勝進出を成し遂げられるか。あるいは屈辱の4大会連続1次ラウンド敗退となるのか、その行方が注目される。

（記事提供＝OSEN）