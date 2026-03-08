グローバル･ボーイズグループ “NEXZ”、初のアリーナツアー「NEXZ LIVE TOUR 2026」開催決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JYPとソニーミュージックによる日韓合同オーディション･プロジェクト「Nizi Project Season 2」から誕生したグローバル･ボーイズグループ “NEXZ”のアリーナツアーが決定した。

■東京・大阪の二大アリーナで彼らのパフォーマンスは加速する！

“NEXZ (読み：ネクスジ)”はJYPが送り出す “Stray Kids” 以来約6年ぶりのボーイズグループ＆同じ「Nizi Project」出身の人気ガールズグループ “NiziU” の弟分にあたる。

2026年を迎えて早々に公開したダイナミックな演出で目を引く新年のプロジェクト映像「NEXTEP 2026」に続き、初のLIVE映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』を2月18日にリリースすると「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で見事1位を獲得。

そんな破竹の勢いを加速するように『NEXZ LIVE TOUR 2026』の開催が決定。今回は初のアリーナツアーで、5月30日～31日は東京・国立代々木競技場 第一体育館、6月12日～13日は大阪・大阪城ホールと全4公演となる。今度はアリーナの舞台で、果たしてどんなパフォーマンスで魅せてくれるのか期待しよう。

■リリース情報

2026.02.18 ON SALE

Blu-ray『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』

■ライブ情報

『NEXZ LIVE TOUR 2026』

05/30（土）東京・国立代々木競技場 第一体育館

05/31（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館

06/12（金）大阪・大阪城ホール

6/13（土）大阪・大阪城ホール

NEXZ「NEXZ LIVE TOUR 2026」特設サイト

https://nexz-official.com/tour2026/

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com