¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ³¤¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡ÛÊöÎµÂÀ¡¡»Ò¶¡¤«¤é¶â¸À¡õ¡Ö¤¡¦¤ê¡¦¤«¡¦¤¨¡×¥Ô¡¼¥¹¤òÈäÏª
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡¡³¤¤Î²¦¼Ô·èÄêÀï¡×¤¬£¸Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì£µ£²Áª¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ëº£¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊöÎµÂÀ¡Ê£´£°¡áº´²ì¡Ë¤Ï£²·î¤Î¼ã¾¾£Ç£±³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÇÍî¿å¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤òµ¢¶¿¤·¤¿¡£¡Ö¼ã¾¾¤Î»ö¸Î¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª³Ý¤±Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤«¤é¸µµ¤½Ð¤ë¸ÀÍÕ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ø¤¡¦¤ê¡¦¤«¡¦¤¨¡Ù¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ÈÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Âç¤¤¯¹¤²¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£µ·î£²£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÉÍÌ¾¸Ð£Ó£ÇÂè£µ£³²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼£±°Ì¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Äê¾¾Í¦¼ù¡Ê£²£´¡áº´²ì¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶áÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢ÈÄ¶¶ÐÒ²æ¡Ê£²£¹¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸ÍÀî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º²¹þ¤á¤ÆÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£