¡Ú¥Î¥¢¡Û¥Ù¥¤¥ó¡õ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤¬£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°Âè£¶£µÂå²¦¼Ô¤Ë¡¡Ä©È¯¤Î£Ô£²£Ë£Ø¤ò¡ÖÄÙ¤¹¡×
¡¡¥Î¥¢£¸Æü²£ÉÍÂç²ñ¤Î£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥íÁÈ¤¬¥À¥¬¡Ê£³£·¡Ë¡¢¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡Ê£²£´¡ËÁÈ¤ò·âÇË¤·¡¢Âè£¶£µÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥óÁÈ¤Ïº£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤òÍ¥¾¡¤·¡¢º£²ó¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤â¥À¥¬ÁÈ¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥¤¥óÁÈ¤Ï¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤ÎÆ±»þÈ¯¼Í¤Ê¤É¡¢²ÚÎï¤Ê¶õÃæ»¦Ë¡¤Ç²¦¼ÔÁÈ¤ËÇ÷¤ë¡£Éé¤±¤¸¤È²¦¼ÔÁÈ¤«¤é¤Ï¥È¥Ú¥¹¥¤¥·¡¼¥À¤òÆ±»þÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎ¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢¾®ÅÄÅè¤Î²óÅ¾ÃÏ¹ö¸ÞÎØ¤òÊÖ¤·¤¿¥Ù¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¼°¤Ç¥¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡ÊÊÑ·¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¾®ÅÄÅè¤ò¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¡£¥«¥Ð¡¼¤Ï¥À¥¬¤Î¥«¥Ã¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤¬¥È¥Ú¡¦¥³¥ó¥Ò¡¼¥í¤òÈ¯¼Í¤·¡¢Å¨·³¤ÎÊ¬ÃÇ¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ù¥¤¥ó¤¬¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ù¥¤¥ó¡Ê¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ç¾®ÅÄÅè¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÏÎ¾·³¤¬·òÆ®¤ò¾Î¤¨¹ç¤¤¡¢ÂçÃÄ±ß¥à¡¼¥É¤Ë¡£¤·¤«¤·»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¶Ë°·³¡Ö£Ô£Å£Á£Í£²£°£°£°£Ø¡Ê£Ô£²£Ë£Ø¡Ë¡×¤Î¥¿¥À¥¹¥±¤ÈÀ¯²¬½ã¤«¤é¿å¤òº¹¤µ¤ì¤ë¡£Ä©È¯¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¢¤Î¥Á¡¼¥àÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¾®ÅÄÅè¡õ¥À¥¬¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¤Ï¤³¤ì¤¬£Ç£È£Ã½éÂ×´§¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈºÇ¹â¤Ê¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£