¡Ú¿·ÆüËÜ¡¦£Î£Ê£Ã¡Û³¤ÌîæÆÂÀ¡¡Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø½éÀïÆÍÇË¡Ä¤Ë¤¸¤à´íµ¡´¶¡Öº£¡¢²¶¤¬²¿¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£¸ÆüÆôºêÂç²ñ¤Î¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×£±²óÀï¤Ç¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡Ê£³£¶¡Ë¤ò²¼¤·¡¢£²²óÀï¡Ê£±£´Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Âç²ñ¤Î½àÍ¥¾¡¼Ô¤¬¡¢Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤Ø¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤È·ãÆÍ¤·¤¿³¤Ìî¤Ï¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¤È¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤Î²ðÆþ¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤Ë¤ÏµÞ½ê¹¶·â¤«¤é¤Î£Ã¥È¥ê¥¬¡¼¤òÍá¤Ó¡¢µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÁË»ß¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤«¤é¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£Åì¶¿¤Î¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¤â¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¡¢ÍµÆóÏº¤È¤ÎÆ±»ÎÆ¤¤Á¤òÍ¶È¯¡£ºÇ¸å¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤«¤é¤Î£Ó£å£ã£ï£î£ä¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò¤Ç¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¤òÄÀ¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Í½Â¬¤Ï¤·¤Æ¤¿¡£È¿Â§¡¢²ðÆþ¡¢ÍðÆþ¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Î²¶¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯£±£±·î¤Ë³¤³°Éð¼Ô½¤¹Ô¤«¤é³®Àûµ¢¹ñ¤·¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÎò¤¬¤Ê¤¤¡£³¤Ìî¤Ï¡Öº£¡¢²¶¤¬²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¡¢ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤â°Õ¿Þ¤âÍú¤°ã¤¨¤ÆÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤â¤Ê¤¤²¶¤¬²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤²¶¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö²¶¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢°ÕÌ£¤ò»ý¤Æ¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡Íø¤ò¡¢º£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê£±Æü¤ò¡¢Éé¤±¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ø¤È¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Î²¿¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢Èá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£