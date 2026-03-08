アカデミー賞2部門ノミネート、突然歌わないミュージカル『ブルームーン』が描く“敗者の歴史に刻まれる時間”

アカデミー賞2部門ノミネート、突然歌わないミュージカル『ブルームーン』が描く“敗者の歴史に刻まれる時間”