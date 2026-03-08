「通勤バッグぼろぼろ」→【ROPÉ PICNIC】へ！ 大人が持ちたい「高見えバッグ」

毎日使う通勤バッグは、気づけば角が擦れていたりくたっとしていたり……。きちんと見せたい大人世代こそ、バッグまで気を配りたいところ。そこで今回は、通勤コーデを品よく格上げできそうな「高見えトートバッグ」を【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から紹介します。

きちんと感を備えたA4トート

【ROPÉ PICNIC】「チャーム付き2WAYトートバッグ ／ A4対応」\7,689（税込）

かっちりとしていて上品な印象の2WAYトートバッグ。シボ感のある合皮素材で、ビジネスシーンにもマッチする高見え感が魅力です。A4サイズや13インチのノートPCが入り、3層仕様になっているのもポイント。アクセントになっているチャームは取り外し可能です。

配色デザインで差がつく上品トート

【ROPÉ PICNIC】「チャーム付きバイカラートートバッグ ／ 通勤対応」\6,490（税込）

落ち着いた配色が特徴の、通勤にぴったりなトートバッグ。公式サイトによると「軽いのにしっかりとした厚みがあり、型崩れしにくい」のだとか。自立するので物の出し入れがしやすそうです。メイン収納の前後にあおりポケットのある構造。メイン収納の開口部はファスナー付きなので、防犯面でも安心です。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M