安住紳一郎アナ、急性胃腸炎だった「ほぼ3日間トイレの個室で過ごしていた」
【モデルプレス＝2026/03/08】TBSの安住紳一郎アナウンサーが3月8日、パーソナリティを務めるTBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（毎週日曜あさ10：00〜）に出演。体調不良の原因を明かした。
◆安住紳一郎アナ、体調不良の原因は急性胃腸炎だった
体調不良のため、3月1日放送の同番組の他、2月28日放送の「情報7daysニュースキャスター」（TBS系／毎週土曜よる10時）、3月2日放送の「THE TIME,」（TBS系／毎週月曜〜金曜あさ5時〜）を休んでいた安住アナ。これを受け、冒頭では「急性胃腸炎ということで金曜日の夜から土日月とかなり吐き気が続きまして、ほぼ3日間トイレの個室で過ごしていたみたいな感じになりました」と体調不良の原因が急性胃腸炎と明かした。
◆安住紳一郎アナ、復帰後の感想明かす
共演者から「大変でしたね」と声を掛けられると「月曜日から朝の帯番組は元々入っていた長期休暇を頂いたということで、合わせて6日程休みを頂きました」と返答。また「仕事柄、6日も離れてしまいますとペースがうまく掴めなくなって昨日くらいからオロオロしてますけど、じょじょにまた慣れていこうと思います」と復帰した感想を語っていた。（modelpress編集部）
