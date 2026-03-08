千葉県佐倉市を中心に集まった男女4人組ロックバンド「明くる夜の羊」が、本日8日に東京・新代田FEVERにて＜東名阪 tour 2026「stairway far away」＞最終公演を開催。その公演上にて、バンダイナムコミュージックライブ内の音楽レーベル・UNIERAより7月22日(水)にメジャー1st EPをリリースすることを発表した。

メジャー1st EPは、明くる夜の羊がこれまで大切にしてきた叙情性とダイナミックなバンドサウンドがより鮮やかに結実した作品となっている。日常の中でふと訪れる大切な瞬間や、誰もが胸の奥に抱える心情を丁寧にすくい取った歌詞世界と、それをまっすぐに届けるカワノユイ（Vo&G）の歌声。さらにクラシマヒロミチ（G）、ナツキ（Ba）、ノグチアユム（Dr）が織りなす個性豊かなバンドアンサンブルが重なり合い、リアルな感情を最短距離でリスナーの心へと響かせる一枚に仕上がっている。

初回限定盤には、2025年11月14日(金)に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催された＜7th anniversary oneman live “echoing pulse”＞のライブ映像を完全収録。バンドの現在地を象徴するステージの模様が全21曲分収められる。

また、本作Major 1st EPのリリースにあわせて＜明くる夜の羊 2026 RELEASE TOUR＞の開催も発表された。ツアーは全国6都市で実施され、ファイナル公演は8月26日(水)、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催予定。

■Major 1st EP「タイトル未定」

2026年7月22日(水)発売

予約はこちら https://lnk.to/LAUE-35004 品番：LAUE-35004(CD+BD) / LAUE-5004(CDのみ)

JAN：4540774650194 / 4540774650217

価格：【初回限定盤】6,600円(10％税込) / 6,000円(税抜)

【通常盤】 2,750円(10％税込) / 2,500円(税抜)

■最新曲「ありふれた日常」

各種音楽配信サービスにて配信中

https://lnk.to/LZC-3430

■＜明くる夜の羊 2026 RELEASE TOUR＞

8月2日(日) [北海道] 札幌近松

8月8日(土) [大阪] 梅田Shangri-La(2MAN LIVE)

8月9日(日) [愛知] 池下CLUB UPSET(2MAN LIVE)

8月15日(土)[宮城] 仙台ROCKATERIA

8月22日(土) [福岡] LIVE HOUSE OP’s 【-TOUR FINAL-】

8月26日(水) [東京] 恵比寿LIQUIDROOM(ONEMAN LIVE) TICKET https://eplus.jp/akuruyosheep/