10-FEET、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌「壊れて消えるまで」を先行配信
10-FEETが3月18日、約1年8ヶ月ぶり22枚目のCDシングル「壊れて消えるまで」をリリースする。このCDシングルリリースに先がけて、タイトル曲「壊れて消えるまで」が今晩3月9日(日)AM0:00より先行配信されることがアナウンスされた。
新曲「壊れて消えるまで」は、3月13日より全国公開の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌として書き下ろされたナンバーだ。なお、この発表と同時に新たなアーティスト写真も公開された。
CDシングル「壊れて消えるまで」には、「壊れて消えるまで」ほか、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌「スパートシンドローマー」、Daigasグループ創業120周年記念CMソング「我主我主我主〜Oh!Soccer!〜」といった全3曲を収録。初回生産限定盤の特典DVDには、10-FEET主催野外フェス＜京都大作戦＞より、2024年と2025年の2年分のライブ＆オフショット映像が約100分におよぶボリュームで収録される。
また、10-FEETは同シングルのリリースツアーとして、5月25日のZepp Osaka Baysideから9月16日のZepp Hanedaまで、夏フェスシーズンを挟んで、全12公演の全国ワンマンツアー＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026」＞を開催することが決定しており、シングル「壊れて消えるまで」全形態の初回プレス分には、その“最終先行シリアル(抽選)”が封入される。
■先行配信「壊れて消えるまで」
2026年3月9日(月)先行配信
配信リンク：https://lnk.to/10feet_kk
※当URLは3月8日(日)深夜12時より有効
※映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌
■22nd Single「壊れて消えるまで」
2026年3月18日(水)発売
予約・購入リンク：https://lnk.to/10feet_kk_ec
【初回生産限定盤(CD＋DVD)】
UPCH-89633 \2,700(税抜) \2,970(税込)
【通常盤(CD)】
UPCH-80636 \1,100(税抜)\1,210(税込)
▼CD収録曲 ※全形態共通
01.壊れて消えるまで
(映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』主題歌)
02.スパートシンドローマー single ver.
(アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオープニング主題歌)
03.我主我主我主〜Oh!Soccer!〜
(Daigasグループ創業120周年記念CMソング)
▼DVD収録内容 ※初回生産限定盤のみ
＜京都⼤作戦2024〜翔んで騒いで万々祭゛〜＞
・DAY1：goes on / 風 + オフショット映像
・DAY2：ハローフィクサー / Freedom + オフショット映像
＜京都大作戦2025〜暑さも雨もお茶のこ祭祭〜＞
・DAY1：Re:方程式 / 太陽4号 / 第ゼロ感 + オフショット映像
・DAY2：その向こうへ / ヒトリセカイ + オフショット映像
●封入特典 ※全形態/初回プレス分
＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞CD封入最終先行 シリアル(抽選)
受付URL：https://l-tike.com/st1/10-FEET-kowaretekierumade
1つのシリアルコードで2回申し込めます。
受付期間：
・1回目)3月17日(火)昼12:00〜3月23日(月)23:59
・2回目)7月頃(詳細も7月頃発表)
※CD封入先行2026(抽選)の対象公演が中止となった場合でも、CDの返金／返品等は行いません。ご了承下さい。
※受付時に本紙記載のシリアルコードが必要となります。
※シリアルコードは再発行致しません。紛失されないよう、公演終了まで大切に保管ください。
※お申し込みは電子チケット(スマートフォン限定)のみの受付となります。
※二次元コードは、傷、汚れ、破損、光の反射などによって読み取れない場合があります。
●CDショップ別購入者先着特典
・TOWER RECORDS／TOWER RECORDS ONLINE：オリジナルチケット風カード(スマホサイズ)
・Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態別)
・セブンネットショッピング：ギターピック
・楽天ブックス：缶バッジ
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ステッカーシート
・他全国CDショップ／ECサイト：ポストカード
■ツアー＜10-FEET “壊れて消えるまで” ONE-MAN TOUR 2026＞
▼5月25日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400
▼6月02日(火) 宮城・仙台GIGS
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）G/i/P 問い合わせフォーム：http://www.gip-web.co.jp/t/info
▼6月11日(木) 広島・BLUE LIVE
open18:00 / start19:00
全席自由 ※ドリンク代別
前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)
（問）夢番地広島 082-249-3571
▼6月15日(月) 香川・高松festhalle
open18:00 / start19:00
全席自由 ※ドリンク代別
前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)
（問）DUKE高松 087-822-2520
▼6月19日(金) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）SMASH EAST 011-261-5569
▼6月23日(火) 新潟・LOTS
open18:00 / start19:00
全席自由 ※ドリンク代別
前売料金：\4,500(税抜) / \4,950(税込)
（問）FOB新潟 025-229-5000
▼8月15日(土) 富山・クロスランドおやべ
open17:00 / start18:00
1F自由／2F,3F指定 ※ドリンク代無
前売料金：\5,000(税抜) / \5,500(税込)
（問）FOB金沢 076-232-2424
▼8月19日(水) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代無
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）シグナス 028-637-9999
▼8月26日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼9月02日(水) 愛知・名古屋COMTEC PORTBASE
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）JAILHOUSE 052-936-6041
▼9月10日(木) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
▼9月16日(水) 東京・Zepp Haneda
開場18:00/開演19:00
1F自由／2F指定 ※ドリンク代別
前売料金：\4,800(税抜) / \5,280(税込)
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
【申込・入金・発券方法に関するお問合せ】
ローソンチケットインフォメーション
https://l-tike.com/contact/
■映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』
▼出演者
山粼賢人
山田杏奈 / 眞栄田郷敦 / 工藤阿須加 / 胗俊太郎 / 塩野瑛久 / 稲葉友 矢本悠馬
大谷亮平 / 高橋メアリージュン 桜井ユキ / 勝矢
中川大志・北村一輝・國村隼
池内博之 / 木場勝己 / 和田聰宏 / 杉本哲太 井浦新
玉木宏・舘ひろし
▼スタッフ
原作：野田サトル「ゴールデンカムイ」(集英社ヤングジャンプ コミックス刊)
監督：片桐健滋 ※片は旧字が正式
脚本：黒岩勉
音楽：やまだ豊 出羽良彰
主題歌：10-FEET「壊れて消えるまで」(UNIVERSAL MUSIC / BADASS)
アイヌ語・文化監修：中川裕 秋辺デボ
製作幹事：WOWOW・集英社
制作プロダクション：CREDEUS
配給：東宝
©野田サトル／集英社 ©2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
・公式サイト：kamuy-movie.com
・公式X(旧：Twitter)：@kamuy_movie
・公式Instagram：@kamuy_movie
・公式TikTok : @kamuy_movie
