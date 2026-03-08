インフルエンサーのしなこが7日、自身のX（旧ツイッター）を更新。あごの骨切り手術を行ったことを明かした。



【写真】顔の大きさが2倍に！衝撃の姿を披露したしなこ

しなこは動画を公開し、「この度、しなこ、骨切り（こつきり）します！」と発表。手術をする理由について「私は顎変形症（がくへんけいしょう）という、あごが横にズレているタイプの人間なんです」と明かし、「あごズレを治すためにずっと（歯の）矯正を5年間やってきました」と話した。



そして「ついに矯正の最終地点、オペ（をします）」と発表。「現在はあごが左側に曲がっているので、くちびるの先端を中心として、下のあごを右に動かします」「上の歯も右にずれているので、上あごも切って、下あごも切って戻します。大手術。めっちゃ怖い」と手術の内容も公開した。



顎変形症について「10年前ぐらいに気づいてから、ずっとコンプレックスだったんです」「効き顔があって、左側しか向けなかった」と長年の悩みだったことも告白。「明日手術です。顔が2倍くらいに腫れるんだって」「皮膚に麻痺が残るかもしれないし、手術7時間もかかるんだって」としながらも、「それも分かっていて5年前に矯正を始めたので、気持ちとしては嬉しさが勝っている」と心境も明かした。



最後には「同じ悩みを抱えている方がいたら、ダウンタイムも載せるつもりなので参考にしてもらえたら嬉しいです」と話し、「これまでの顔を愛してくれてありがとう。手術が終わったら、右側向いて笑います！」と締めた。動画の冒頭には、2倍以上に腫れた顔の様子も収めた。



しなこは若年層の女性に爆発的な人気を誇るインフルエンサー。YouTubeの登録者数は130万人超、TikTokのフォロワー数も180万人を超えている。



（よろず～ニュース編集部）